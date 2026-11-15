Иран впервые за несколько недель совершил атаку на базу США в Бахрейне

Об этом пишет Bloomberg.

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Как Иран совершил атаку на американскую базу в Бахрейне?

По заявлению Корпуса стражей Исламской революции, шесть беспилотников были запущены в направлении вертолетной базы Риффа в Бахрейне.

В КСИР назвали атаку ответом на "откровенную агрессию со стороны американских вооруженных сил" и заявили об успешном поражении цели. В то же время военные Бахрейна сообщили, что перехватили несколько иранских воздушных атак и уничтожили боеприпасы.

Это первая такая атака Ирана на американскую базу в Бахрейне с начала сентября. Тогда иранские беспилотники также направлялись на военный объект США в Объединенных Арабских Эмиратах.

Несмотря на новый удар, в Тегеране заявляют, что путь к прекращению конфликта остается открытым. Об этом сказал председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, который является одним из ключевых представителей страны на переговорах с Вашингтоном.

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По его словам, для завершения войны США должны согласиться на "логичные условия" Ирана. В то же время Галибаф подчеркнул, что Тегеран не собирается оставаться в состоянии "ни войны, ни мира".

Иранский политик также пригрозил, что в случае возобновления американских ударов иранские военные сами будут "определять географию боевых действий".

Среди ключевых противоречий между Вашингтоном и Тегераном остаются ядерная программа Ирана и контроль над судоходством в Ормузском проливе. Напряженность в регионе сохраняется, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможности воздержаться от новых атак на Иран, если не будет провокаций.

Кроме того, недавно СМИ стало известно, что израильская разведка "Моссад" предупредила США о возможных планах Ирана по убить президента Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников его администрации. Тегеран мог готовить атаки с использованием начиненных взрывчаткой беспилотников.

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Угроза со стороны Ирана стала одним из факторов, повлиявших на изменение подхода Трампа к переговорам с Тегераном. Из-за возможных атак американские высокопоставленные чиновники начали ограничивать публичные выступления под открытым небом, а некоторые представители администрации временно переехали в более безопасные места. Также были усилены меры безопасности во время публичных выступлений самого Трампа.

В то же время перспективы заключения даже предварительного соглашения между США и Ираном в последние дни существенно ухудшились, а Вашингтон пытается договориться с Тегераном на основе меморандума о взаимопонимании, заключенного в мае.