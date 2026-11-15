Моссад предупредил США о планах Ирана убить Трампа с помощью взрывных дронов, – СМИ

Об этом пишет Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленных израильских и американских чиновников.

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Что Моссад узнал о планах Ирана?

Об угрозе США узнали благодаря разведывательной информации, которую Моссад передал по запросу американской стороны. Она содержала конкретные предупреждения, в частности о возможности атак с использованием начиненных взрывчаткой беспилотников.

Собеседники издания отметили, что эти данные подтвердило и другое западное разведывательное агентство. В то же время именно разведданные Израиля стали одним из главных факторов, повлиявших на изменение позиции Трампа в отношении переговоров с Тегераном.

По информации источников, перспективы заключения даже предварительного соглашения между США и Ираном в последние дни существенно ухудшились.

Из-за возможных угроз американские высокопоставленные чиновники начали ограничивать публичные выступления на открытом воздухе. Некоторые представители администрации временно переехали из своих домов в более безопасные места.

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Публичные выступления самого Трампа также ограничили, а для них ввели дополнительные меры безопасности.

Угроза со стороны Ирана стала одной из причин, по которым Белый дом изменил подход к переговорам с Тегераном. В настоящее время американская сторона пытается достичь договоренности на основе меморандума о взаимопонимании, заключенного в мае.

Напомним, Дональд Трамп рассматривает возможность не наносить новых ударов по Ирану, если Тегеран или поддерживаемые им йеменские хуситы не будут провоцировать Вашингтон. Он обсуждал ситуацию со своими советниками по национальной безопасности и получал разведывательные сводки.

В то же время американский президент продолжает чередовать угрозы новой эскалацией с заявлениями о возможном завершении боевых действий. Трамп до сих пор не определился, как завершить конфликт, который Вашингтон начал совместно с Израилем в феврале.

Не возобновляют удары по Ирану лидеры Саудовской Аравии и Турции призвали президента США общаться по телефону в течение последних двух недель. В частности, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подчеркивал, что экономические санкции против Тегерана уже дают результат, и просил Трампа отказаться от новых атак.

Сам американский президент заявил, что мог бы быстро положить конец конфликту, однако учитывает просьбы союзников в регионе.