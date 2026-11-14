Трамп готов воздержаться от атаки на Иран, если Тегеран не будет провоцировать США, – Reuters

Об этом сообщает агентство Reuters.

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При каком условии Трамп не будет наносить новые удары по Ирану?

По словам источников, Трамп обсуждал этот вопрос с советниками по национальной безопасности и получал разведывательные сводки. В то же время президент США продолжает чередовать угрозы новой эскалацией с заявлениями о возможном прекращении боевых действий.

Действующие и бывшие американские чиновники считают, что Трамп до сих пор не определился, как завершить конфликт, который США начали совместно с Израилем в феврале.

На решение американского президента пытались повлиять лидеры стран региона. В течение последних двух недель Трамп по телефону обсуждал ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Оба призвали его не прибегать к ударам по Ирану. Однако, по словам собеседников Reuters, Трамп не дал им никаких обещаний.

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В частности, 31 октября американский президент сообщил бин Салману, что планирует нанести удары после выборов. Наследный принц попросил его отказаться от этого шага, подчеркнув, что экономические санкции против Ирана уже дают результат.

По информации администрации президента Турции, с 28 октября Трамп трижды звонил Эрдогану. Во время разговора 7 ноября стороны подчеркнули необходимость положить конец напряженности между США и Ираном.

Сам Трамп в четверг заявил, что мог бы быстро положить конец конфликту, но учитывает просьбы союзников в регионе.

Я мог бы немедленно положить этому конец, но по просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы делаем это несколько более длительным и более цивилизованным путем– сказал президент США.

Напомним, ч Иран совершает атаки на американские военные базы в Европе, если самолеты США будут взлетать оттуда для бомбардировок иранской территории. Тегеран также угрожает нанести удар по островам, которые ранее считались недосягаемыми для его ракет.