Іран уперше за кілька тижнів атакував базу США в Бахрейні

Про це пише Bloomberg.

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Як Іран атакував американську базу в Бахрейні?

За заявою Корпусу вартових Ісламської революції, шість безпілотників запустили в напрямку вертолітної бази Ріффа в Бахрейні.

У КВІР назвали атаку відповіддю на "відверту агресію з боку американських збройних сил" і заявили про успішне ураження цілі. Водночас військові Бахрейну повідомили, що перехопили кілька іранських повітряних атак і знищили боєприпаси.

Це перша така атака Ірану на американську базу в Бахрейні з початку вересня. Тоді іранські безпілотники також спрямовували на військовий об'єкт США в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Попри новий удар, у Тегерані заявляють, що шлях до припинення конфлікту залишається відкритим. Про це сказав голова іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф, який є одним із ключових представників країни на переговорах із Вашингтоном.

За його словами, для завершення війни США мають погодитися на "логічні умови" Ірану. Водночас Галібаф наголосив, що Тегеран не збирається залишатися у стані "ні війни, ні миру".

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Іранський політик також пригрозив, що в разі відновлення американських ударів іранські військові самі "визначатимуть географію боїв".

Серед ключових суперечностей між Вашингтоном і Тегераном залишаються ядерна програма Ірану та контроль над судноплавством в Ормузькій протоці. Напруженість у регіоні зберігається, попри заяви президента США Дональда Трампа про можливість утриматися від нових атак на Іран, якщо не буде провокацій.

Крім того, нещодавно ЗМІ стало відомо, що ізраїльська розвідка Моссад попередила США про можливі плани Ірану вбити президента Дональда Трампа та інших високопосадовців його адміністрації.Тегеран міг готувати атаки з використанням начинених вибухівкою безпілотників.

Загроза з боку Ірану стала одним із чинників, які вплинули на зміну підходу Трампа до переговорів із Тегераном. Через можливі атаки американські високопосадовці почали обмежувати публічні виступи просто неба, а деякі представники адміністрації тимчасово переїхали до безпечніших місць. Також посилили заходи безпеки під час публічних появ самого Трампа.

Водночас перспективи укладення навіть попередньої угоди між США та Іраном останніми днями суттєво погіршилися, а Вашингтон намагається домовитися з Тегераном на основі меморандуму про взаєморозуміння, укладеного в травні.