"Это странное мнение": в Sky News разбили аргументы Трампа, что Зеленский и Байден виноваты в войне

Недавно Трамп выдал возмутительное заявление, обвинив в войне Зеленского и Байдена. Аналитик по вопросам обороны отвергает заявление лидера США по этому поводу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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В Sky News разбили аргументы Трампа, что Зеленский и Байден виноваты в войне

В Sky News аналитик по безопасности и обороне Майкл Кларк обсуждал ситуацию в Украине.

Отвечая на вопрос о комментариях Трампа о том, что три человека Путин, Зеленский и Байден ответственны за допущение войны, Кларк отверг это мнение.

Эта мысль о том, что украинцы каким-то образом дали вторгнуться на свою территорию, что в войне виновата Украина, просто странная,

– сказал аналитик.

Также он добавил, что трудно вести переговоры с "теми, кто хочет тебя убить".

"Говорить о том, что Зеленскому как-то надо было вести переговоры с россиянами, которые за три дня пытались захватить всю Украину, это возвращается к старому: очень трудно вести переговоры с тем, кто хочет тебя убить", – сказал Кларк.

Аналитик отметил, что "очевидно" российская атака на Сумы на выходных, во время которой погибли 34 человека, включая детей, "явно оказывает на него определенное давление", и Трамп пытается дистанцироваться от обвинений.