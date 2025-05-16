Трамп организует обмен мнениями с россиянами, чтобы прояснить, что было в Стамбуле, – Макрон
- Дональд Трамп планирует организовать обмен мнениями с Москвой, чтобы прояснить события в Стамбуле.
- Эммануэль Макрон сообщил, что это может произойти уже в ближайшие часы или дни.
Президент США планирует организовать обмен мнениями с российской стороной, чтобы прояснить, что произошло в Стамбуле. Дональд Трамп может сделать это уже скоро.
Об этом заявил Эммануэль Макрон на брифинге в Тиране, сообщает 24 Канал со ссылкой на BFM TV.
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Трамп планирует поговорить с россиянами о переговорах в Стамбуле
По словам президента Франции, американский лидер намерен обменяться мнениями с Москвой в ближайшие несколько часов или дней.
Президент Трамп намерен (...) организовать обмены в ближайшие часы или дни с российской стороной, чтобы иметь возможность прояснить, что произошло, и попытаться двигаться вперед,
– заявил Макрон.
Заметим, 16 мая президент Украины вместе с французским лидером, премьером Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Польши Дональдом Туском провели телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский рассказал о встрече украинской и российской делегаций в Стамбуле. Президент подчеркнул, что на переговорах украинская делегация была представлена на высоком уровне и имела мандат на обсуждение прекращения огня.
Украинский лидер констатировал, что Россия уже более 2 месяцев оставляет без ответа предложение США о безусловном прекращении огня, игнорирует все возможные призывы, выдвигает нереалистичные условия и не показывает готовности заканчивать войну.