Трамп организует обмен мнениями с россиянами, чтобы прояснить, что было в Стамбуле, – Макрон

Президент США планирует организовать обмен мнениями с российской стороной, чтобы прояснить, что произошло в Стамбуле. Дональд Трамп может сделать это уже скоро.

Об этом заявил Эммануэль Макрон на брифинге в Тиране, сообщает 24 Канал со ссылкой на BFM TV.

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Трамп планирует поговорить с россиянами о переговорах в Стамбуле

По словам президента Франции, американский лидер намерен обменяться мнениями с Москвой в ближайшие несколько часов или дней.

Президент Трамп намерен (...) организовать обмены в ближайшие часы или дни с российской стороной, чтобы иметь возможность прояснить, что произошло, и попытаться двигаться вперед,

– заявил Макрон.

Заметим, 16 мая президент Украины вместе с французским лидером, премьером Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Польши Дональдом Туском провели телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский рассказал о встрече украинской и российской делегаций в Стамбуле. Президент подчеркнул, что на переговорах украинская делегация была представлена на высоком уровне и имела мандат на обсуждение прекращения огня.

Украинский лидер констатировал, что Россия уже более 2 месяцев оставляет без ответа предложение США о безусловном прекращении огня, игнорирует все возможные призывы, выдвигает нереалистичные условия и не показывает готовности заканчивать войну.