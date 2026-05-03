Рубио едет мириться в Италию и Ватикан: хочет ли видеть его Мелони
- Марко Рубио планирует встретиться с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, Папой Римским, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и министром обороны Гвидо Крозетто.
- Неизвестно, состоится ли встреча Рубио с итальянским премьером Джорджей Мелони, но визит имеет целью улучшить отношения между США и Италией.
Дональд Трамп испортил отношения с Италией, жестоко раскритиковав итальянского премьера Джорджу Мелони и поссорившись с Папой Римским. Теперь в Италию поедет государственный секретарь США Марко Рубио.
Об этом рассказало издание Corriere della Sera. Журналисты поиронизировали, мол, Рубио придется объяснить итальянцам столько всего, что будет из чего выбрать.
С кем Рубио встретится в Италии и Ватикане?
Точный график госсекретаря не известен, пока говорится о четырех встречах. 7 мая в Риме Рубио встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и самим Папой Римским. 8 мая должны быть встреча с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и обед с министром обороны Гвидо Крозетто.
Рубио будет в Италии в третий раз. Год назад его принимали чиновники в исторической вилле Мадама, а в феврале 2026-го он участвовал в церемонии открытия зимних Олимпийских игр вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
А вот состоится ли встреча Рубио и Мелони – еще не ясно. Если да, то СМИ считают, что это станет сигналом для США.
Я хочу с ней встретиться,
– подчеркнул госсекретарь.
Посол США предупредил итальянское правительство о визите. Уже несколько недель он и его итальянский коллега "работают над восстановлением моста между Италией и Америкой".
Corriere della Sera отметило, что визит Рубио должен способствовать потеплению двусторонних отношений между странами. Но это сложная миссия.
Обратите внимание! Трамп обычно не сдерживается в своих заявлениях, после чего Рубио вынужден отвечать на неудобные вопросы и объяснять позицию США более дипломатично. Медиа указало, что чиновник попытается "соткать паутину дружбы между бывшими союзниками".
Сейчас никто в резиденции премьера не готов выкручиваться, чтобы продемонстрировать близость к главе Белого дома, который, если верить опросам, стоит поперек горла более 80 процентам общественности,
– подчеркнули журналисты.
Впрочем, в середине июня во Франции пройдет саммит G7, на котором Трамп и Мелони явно увидятся.
Почему Трамп поссорился с Папой Римским и Мелони?
Если коротко, то конфликт разгорелся из-за Ирана. В марте Италия отказалась помочь Америке в войне на Ближнем Востоке.
Досталось и Папе Римскому, когда он призвал мир опомниться и остановить войну. В середине апреля Трамп неожиданно напал на него и сказал, якобы понтифик обязан своим избранием именно президенту США. По его мнению, глава католической церкви "не очень хорошо выполняет свою работу" и слишком либеральный.
Джорджа Мелони, которая преимущественно поддерживала США, стала на защиту Льва XIV. Мол, резкие слова о его святости неприемлемы. Но Трамп в интервью итальянскому изданию 14 апреля заявил, что шокирован "неженкой" Мелони и неприемлема она сама. При этом неправильно указал ее должность – назвал премьера Италии президентом.
Почему визит Рубио важен, ведь прошло столько времени? Конфликт не исчерпан, отношения Италии и США остались напряженными. Мелони была сдержана после обвинений Трампа в ее сторону, но выразила солидарность с ним после последнего покушения на лидера Америки 25 апреля. Тем временем Трамп 30 апреля предположил, что может вывести войска из Италии и Испании после Германии.
Что означает конфликт Трампа и Папы Римского?
Историк, профессор Принстонского университета Гарольд Джеймс в колонке для 24 Канала подчеркнул: в международных делах США растеряны. ИИ-изображения Трампа в образе Иисуса только усиливают конфликт между религией и властью, это откровенное пренебрежение. И теперь Папа Римский, рожденный в Америке, критикует США.
Политолог Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом высказал другое мнение. Он считает, что Трамп опомнился и перестал делать радикальные заявления в отношении Святого Престола. Не в последнюю очередь потому, что это бьет по рейтингу республиканцев перед выборами в Конгресс.