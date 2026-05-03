Рубио едет мириться в Италию и Ватикан: хочет ли видеть его Мелони

Дональд Трамп испортил отношения с Италией, жестоко раскритиковав итальянского премьера Джорджу Мелони и поссорившись с Папой Римским. Теперь в Италию поедет государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом рассказало издание Corriere della Sera. Журналисты поиронизировали, мол, Рубио придется объяснить итальянцам столько всего, что будет из чего выбрать.

С кем Рубио встретится в Италии и Ватикане?

Точный график госсекретаря не известен, пока говорится о четырех встречах. 7 мая в Риме Рубио встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и самим Папой Римским. 8 мая должны быть встреча с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и обед с министром обороны Гвидо Крозетто.

Рубио будет в Италии в третий раз. Год назад его принимали чиновники в исторической вилле Мадама, а в феврале 2026-го он участвовал в церемонии открытия зимних Олимпийских игр вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

А вот состоится ли встреча Рубио и Мелони – еще не ясно. Если да, то СМИ считают, что это станет сигналом для США.

Я хочу с ней встретиться,

– подчеркнул госсекретарь.

Посол США предупредил итальянское правительство о визите. Уже несколько недель он и его итальянский коллега "работают над восстановлением моста между Италией и Америкой".

Corriere della Sera отметило, что визит Рубио должен способствовать потеплению двусторонних отношений между странами. Но это сложная миссия.

Обратите внимание! Трамп обычно не сдерживается в своих заявлениях, после чего Рубио вынужден отвечать на неудобные вопросы и объяснять позицию США более дипломатично. Медиа указало, что чиновник попытается "соткать паутину дружбы между бывшими союзниками".

Сейчас никто в резиденции премьера не готов выкручиваться, чтобы продемонстрировать близость к главе Белого дома, который, если верить опросам, стоит поперек горла более 80 процентам общественности,

– подчеркнули журналисты.

Впрочем, в середине июня во Франции пройдет саммит G7, на котором Трамп и Мелони явно увидятся.

Почему Трамп поссорился с Папой Римским и Мелони?

Если коротко, то конфликт разгорелся из-за Ирана. В марте Италия отказалась помочь Америке в войне на Ближнем Востоке.

Досталось и Папе Римскому, когда он призвал мир опомниться и остановить войну. В середине апреля Трамп неожиданно напал на него и сказал, якобы понтифик обязан своим избранием именно президенту США. По его мнению, глава католической церкви "не очень хорошо выполняет свою работу" и слишком либеральный.

Джорджа Мелони, которая преимущественно поддерживала США, стала на защиту Льва XIV. Мол, резкие слова о его святости неприемлемы. Но Трамп в интервью итальянскому изданию 14 апреля заявил, что шокирован "неженкой" Мелони и неприемлема она сама. При этом неправильно указал ее должность – назвал премьера Италии президентом.

Почему визит Рубио важен, ведь прошло столько времени? Конфликт не исчерпан, отношения Италии и США остались напряженными. Мелони была сдержана после обвинений Трампа в ее сторону, но выразила солидарность с ним после последнего покушения на лидера Америки 25 апреля. Тем временем Трамп 30 апреля предположил, что может вывести войска из Италии и Испании после Германии.

