Трамп отказался от идеи краткосрочного перемирия и перешел к стратегии экономического истощения. Это подтверждает обвал цен на нефть, захват танкеров и ликвидацию пророссийских режимов в мире.

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий объяснил 24 Каналу, что Трамп понял, что полный мир наступит только после экономического и военного истощения России, когда она потеряет возможность диктовать условия.

Почему Россия отвергает инициативы по перемирию?

Вопрос прекращения огня стоит на паузе. Трамп не предлагает даже энергетическое перемирие, поскольку понял, что его идея "дайте им подраться" не работает.

"Сначала он пытался договориться через 30-дневное перемирие. Был даже звонок, где Эммануэль Макрон сообщил Трампу о согласии Украины. Это была идея Трампа, которую потом подали как украинскую инициативу, после чего Путин ее отверг", – сказал Городницкий.

Тогда Трамп понял, что краткосрочные перемирия не работают. Поэтому все текущие мировые события направлены на подрыв состояния России и ее способности продолжать войну.

Как санкции и действия Трампа снижают бюджетный потенциал России?

"Россияне воюют за деньги, а не за идею, без денег они не пойдут на войну. Путин не хочет мобилизации, потому что боится бунтов. Это подтверждает, что Трамп движется к своей цели – уничтожает российскую экономику и снижает ценовую планку на нефть", – сказал Городницкий.

Цена российской нефти постоянно падает и на прошлой неделе достигла рекордных 27 долларов за баррель, что является уникально низкой ценой, а планка в 59 – 57 долларов, которую Россия закладывала в бюджет, уже нерелевантна.

В 2026 году цена на нефть уже не вырастет, а дефицит бюджета от нефтегазовых доходов, который в прошлом году составлял 50%, будет еще больше.

Трамп последовательно реализует свою стратегию: захватывает российские танкеры, унижает Россию на международной арене, уничтожает ее режимы по всему миру. С Николасом Мадуро удалось быстро, хоть финал еще неизвестен. С Ираном продолжаются определенные перипетии. Россию методично уничтожают по всему миру – это и есть путь к завершению войны для Трампа,

– сказал Городницкий.

Что еще известно об отношениях Трампа и Путина?