Трамп не был удивлен: первая реакция Белого дома на последнюю атаку России

3 февраля Россия осуществила самую массированную атаку на Украину в 2026 году. По словам Дональда Трампа, Путин обещал ему не обстреливать нашу страну в ближайшую неделю. Однако российский диктатор не сдержал своего слова.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональда Трампа не удивила очередная атака на Украину. Она отметила, что, мол, Россия и Украина уже несколько лет ведут жестокую войну, которую Трамп якобы никогда бы не допустил.

Традиционно в администрации Трампа обвинили в начале российско-украинской войны предыдущего президента Джо Байдена.

Смотрите также Выйдет ли Украина из Донбасса: Сибига рассказал о договоренностях с США