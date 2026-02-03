Трамп не був здивований: перша реакція Білого дому на останню атаку Росії

3 лютого Росія здійснила наймасованішу атаку на Україну у 2026 році. За словами Дональда Трампа, Путін обіцяв йому не обстрілювати нашу країну прийнамні тиждень. Однак російський диктатор не дотримав свого слова.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональда Трампа не здивувала чергова атака на Україну. Про це вона сказала під час спілкування з журналістами.

Як Трамп відреагував російський обстріл України 3 лютого?

Левітт зауважила, що сьогодні вранці вона розмовляла із президентом США про російський удар по Україні.

Я говорила про це (атаку – 24 Канал) із президентом сьогодні вранці – він, на жаль, не був здивований,

– переповіла прессекретарка.

Вона зазначила, що, мовляв, Росія та Україна вже кілька років ведуть жорстоку війну, яку Трамп нібито ніколи б не допустив.

У початку війни Росії проти України в адміністрації нинішнього президента США традиційно звинуватили попередника Джо Байдена. Мовляв, росіяни напали на Україну, бо той був слабкий і некомпетентний.