Трамп не був здивований: перша реакція Білого дому на останню атаку Росії
- 3 лютого Росія здійснила наймасованішу атаку на Україну у 2026 році.
- Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп не був здивований цією атакою, оскільки Росія та Україна вже кілька років ведуть жорстоку війну.
3 лютого Росія здійснила наймасованішу атаку на Україну у 2026 році. За словами Дональда Трампа, Путін обіцяв йому не обстрілювати нашу країну прийнамні тиждень. Однак російський диктатор не дотримав свого слова.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональда Трампа не здивувала чергова атака на Україну. Про це вона сказала під час спілкування з журналістами.
Як Трамп відреагував російський обстріл України 3 лютого?
Левітт зауважила, що сьогодні вранці вона розмовляла із президентом США про російський удар по Україні.
Я говорила про це (атаку – 24 Канал) із президентом сьогодні вранці – він, на жаль, не був здивований,
– переповіла прессекретарка.
Вона зазначила, що, мовляв, Росія та Україна вже кілька років ведуть жорстоку війну, яку Трамп нібито ніколи б не допустив.
У початку війни Росії проти України в адміністрації нинішнього президента США традиційно звинуватили попередника Джо Байдена. Мовляв, росіяни напали на Україну, бо той був слабкий і некомпетентний.
- Нагадаємо, що 29 січня Дональд Трамп попросив Володимира Путіна не обстрілювати українську енергетику принаймні тиждень. За словами американського лідера, той погодився.
- Росія утримувалася від атак по енергетиці неповні чотири дні, а потім завдала масованого удару. У такий спосіб порушивши обіцянку.
- Володимир Зеленський заявив, що чекає реакції від США. Адже саме на їхню пропозицію тижневого перемир'я Росія відповіла черговим терором.
- У самих США також чекають від президента Трампа рішучих дій. Зокрема, сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав його передати Україні "Томагавки".