Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональда Трампа не здивувала чергова атака на Україну. Про це вона сказала під час спілкування з журналістами.
Як Трамп відреагував російський обстріл України 3 лютого?
Левітт зауважила, що сьогодні вранці вона розмовляла із президентом США про російський удар по Україні.
Я говорила про це (атаку – 24 Канал) із президентом сьогодні вранці – він, на жаль, не був здивований,
– переповіла прессекретарка.
Вона зазначила, що, мовляв, Росія та Україна вже кілька років ведуть жорстоку війну, яку Трамп нібито ніколи б не допустив.
У початку війни Росії проти України в адміністрації нинішнього президента США традиційно звинуватили попередника Джо Байдена. Мовляв, росіяни напали на Україну, бо той був слабкий і некомпетентний.
- Нагадаємо, що 29 січня Дональд Трамп попросив Володимира Путіна не обстрілювати українську енергетику принаймні тиждень. За словами американського лідера, той погодився.
- Росія утримувалася від атак по енергетиці неповні чотири дні, а потім завдала масованого удару. У такий спосіб порушивши обіцянку.
- Володимир Зеленський заявив, що чекає реакції від США. Адже саме на їхню пропозицію тижневого перемир'я Росія відповіла черговим терором.
- У самих США також чекають від президента Трампа рішучих дій. Зокрема, сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав його передати Україні "Томагавки".