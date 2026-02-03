Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональда Трампа не здивувала чергова атака на Україну. Про це вона сказала під час спілкування з журналістами.

Як Трамп відреагував російський обстріл України 3 лютого?

Левітт зауважила, що сьогодні вранці вона розмовляла із президентом США про російський удар по Україні.

Я говорила про це (атаку – 24 Канал) із президентом сьогодні вранці – він, на жаль, не був здивований,

– переповіла прессекретарка.

Вона зазначила, що, мовляв, Росія та Україна вже кілька років ведуть жорстоку війну, яку Трамп нібито ніколи б не допустив.

У початку війни Росії проти України в адміністрації нинішнього президента США традиційно звинуватили попередника Джо Байдена. Мовляв, росіяни напали на Україну, бо той був слабкий і некомпетентний.