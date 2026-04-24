Трамп набросился на принца Гарри за слова о войне в Украине
23 апреля принц Гарри выступил на Киевском форуме по безопасности. Герцог Сассекский призвал Вашингтон выполнить международные обязательства по защите Украины. Эти слова принца возмутили Дональда Трампа.
Дональд Трамп резко высказался в адрес принца Гарри. Об этом сообщает Fox News.
Как Трамп прокомментировал слова принца Гарри?
Так, журналист попросил американского лидера прокомментировать слова принца Гарри, который призвал США делать больше для прекращения войны в Украине.
Как вы считаете, уместно ли члену королевской семьи делать такие комментарии накануне визита в понедельник?,
– поинтересовался репортер.
В ответ Трамп заявил, что "принц Гарри точно не говорит от имени Великобритании".
Я, думаю, говорю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри,
– добавил политик.
Критика Трампа в адрес Гарри прозвучала за несколько дней до государственного визита короля в США по случаю 250-летия американской независимости. Король Чарльз и королева Камилла отправятся в понедельник в четырехдневный визит, во время которого встретятся с президентом США и первой леди. Также запланированы выступление короля в Конгрессе, государственный банкет и мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября.
Что сказал принц Гарри во время визита в Киев?
23 апреля принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом и выступил на Киевском форуме по безопасности.
В своей речи он обратился как к российскому руководству, так и к американской администрации.
Принц Гарри заявил, что война против Украины затягивается, не приносит победы ни одной из сторон и приводит лишь к новым потерям. Он также подчеркнул, что ни одна страна не выиграет от такого уровня насилия, и намекнул, что войну еще можно остановить.
Хотя Дональда Трампа он прямо не называл, в обращении к "американскому руководству" принц отметил, что США имеют особую роль в этой войне. Он напомнил, что после отказа Украины от ядерного оружия США брали на себя обязательства гарантировать ее безопасность и суверенитет. Герцог Сассекский призвал Вашингтон выполнять международные договоры не из "милосердия", а как часть своей ответственности за глобальную безопасность.
Также Гарри заявил, что Украина заслуживает уважения мира, и раскритиковал мировых лидеров, которые, по его мнению, нарушают международное право. Он отметил, что потеря уважения из-за таких действий почти никогда не восстанавливается быстро.
Отдельно он осудил военные преступления, в частности атаки на гражданских, массовые убийства, пытки, сексуальное насилие и принудительную депортацию людей.