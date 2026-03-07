Трамп разозлился, а Гегсет пригрозил: как в США отреагировали на возможную помощь России Ирану

СМИ пишут о том, что Россия помогает Ирану корректировать цели по американским силам на Ближнем Востоке. Дональда Трампа попросили прокомментировать эту информацию. Впрочем, его реакция оказалась неожиданной.

Фактически президент США уклонился от комментариев. В то же время он не сумел сдержать раздражение, которое вызвал у него вопрос о сотрудничестве Ирана и России. Об этом пишет The Guardian.

Какой была реакция Трампа на помощь России Ирану?

В конце круглого стола в Белый дом 6 марта Дональд Трамп заявил, что ответит на один – два вопроса, и предоставил слово своему любимому корреспонденту Fox News Питеру Дуси.

Дуси спросил президента о материале The Washington Post и Fox News, где говорилось о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательные данные, которые помогают ему наводить удары по американским объектам.

Трамп перебил журналиста и пошутил, что возможная помощь России Ирану в войне, начатой США и Израилем, – "это легкая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся", имея в виду обсуждение изменений в студенческом спорте.

После паузы и смеха сторонников в зале Трамп упрекнул корреспондента Fox News за то, что тот упомянул войну.

Но, честно говоря? Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень любезны ко мне. Но какой глупый вопрос вы задаете именно сейчас. Мы говорим о другом,

– разозлился политик.

Через несколько минут Трамп снова указал на Дуси и сказал: "Питер, я дам вам еще один шанс, потому что предыдущий вопрос был плохим". Когда Дуси спросил, может ли он задать вопрос не о студенческом спорте, Трамп ответил – нет.

Когда же Дуси поинтересовался, почему Трамп проводит мероприятие о спорте "именно сейчас, когда в мире происходит много других событий", президент коротко упомянул войну в Иране, но не ответил на вопрос о роли России.

Как в Пентагоне комментируют вероятную помощь России Ирану?

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что любые действия России, которые "не должны происходить", будут "жестко пресечены". Так он отреагировал на возможную передачу Ирану Кремлем разведданных в интервью Мейджору Гарретту для программы 60 Minutes.

Гегсет сказал, что президент Дональд Трамп "хорошо знает, кто с кем разговаривает". Также он заверил, что США "отслеживают все" и учитывают это при планировании боевых действий.

Американцы могут быть уверены: их главнокомандующий хорошо знает, кто с кем контактирует. И все, что не должно происходить – или публично, или через неофициальные каналы – получает жесткий ответ,

– подчеркнул министр.

На вопрос, могут ли американцы ожидать переговоров с Россией, чтобы заставить ее прекратить участие в конфликте, Гегсет сказал, что Трамп имеет особые отношения со многими мировыми лидерами и может достигать результатов, которых другие президенты, в частности Джо Байден, не смогли бы. По его словам, нужные сигналы России могут быть точно переданы как непосредственно самим Трампом, так и через членов его команды.

Комментируя возможное участие России в конфликте, Гегсет также заявил, что США не считают это угрозой для своих военных. По его словам, волноваться, по его мнению, сейчас должны прежде всего иранцы.

Что известно о сотрудничестве России и Ирана против США?