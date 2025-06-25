Я сейчас пойду и врежу ему по десятое число, – Трамп пригрозил Рютте за слова о "папочке"

В Гааге после саммита НАТО 25 июня Трамп в шутку "пригрозил врезать" генсеку. Перед этим Рютте якобы назвал американского президента "папочкой".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа.

Трамп в шутку пригрозил генсеку НАТО

На вопрос журналистов о том, что Марк Рютте назвал Трампа "папой" в отношении стран на Ближнем Востоке, президент США "пригрозил" генсеку НАТО.

Мне кажется, что он меня любит. Я сейчас пойду и врежу ему по десятому числу,

– ответил Трамп.

Ранее проходил разговор Марка Рютте и Трампа о ситуации между Ираном и Израилем. Генсек НАТО поддержал американского президента после его эмоциональной критики двух стран.

Рютте сравнил действия президента США с отцом, который унимает детей, чтобы остановить конфликт. Также отметили, что иногда не обходится без жестких слов.

К слову, генсек НАТО призвал судить о позиции США по их действиям и вкладу в общую безопасность, а не по политическим высказываниям, даже если они могут вызвать тревогу.