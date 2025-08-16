Трамп передал Зеленскому, что Путин хочет получить весь Донбасс, – Bloomberg

После российско-американского саммита Трамп передал Зеленскому некоторые требования Путина. В частности, российский диктатор требует получить весь Донбасс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Путин хочет вывода украинских войск со всей территории Донбасса. При этом Трамп отметил, что Украина должна сама решать, что делать со своими землями.

Источник Bloomberg также сообщил, что в Европе беспокоятся, что Трамп, который хочет как можно быстрее заключить мирное соглашение, оказывать давление на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки.

По данным некоторых других СМИ, российский диктатор требует Донбасс в обмен на замораживание боевых действий в Запорожской и Херсонской области.