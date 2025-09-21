Есть нюанс: Трамп заявил, что остановил войну между Камбоджей и Арменией
- Дональд Трамп оговорился, заявив, что остановил войну между Камбоджей и Арменией, хотя такие конфликты не существовали.
- Трамп также упомянул, что остановил конфликт между Индией и Пакистаном с помощью торговли.
Дональд Трамп в очередной раз заговорил о том, какие войны он смог остановить, но снова оговорился. На этот раз президент США сказал, что прекратил конфликт между Камбоджей и Арменией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на речь Дональда Трампа на ужине основателей Американского института Cornerstone.
Что сказал Трамп о войне между Камбоджей и Арменией?
Дональд Трамп очевидно во время речи хотел вспомнить конфликт между Камбоджей и Таиландом, но оговорился и создал "новую войну", которая якобы была между Камбоджей и Арменией.
Камбоджа и Армения. Это только начиналось, и это было плохо. Подумайте об этом,
– сказал Трамп.
Также президент США упомянул о конфликте между Индией и Пакистаном. Трамп сказал, что остановил это с помощью торговли.
"Они (Индия и Пакистан – 24 Канал) хотят торговать, и я очень уважаю обоих лидеров. Но когда вы посмотрите на все эти войны, которые мы остановили, они сказали: "Поэтому подумайте, просто посмотрите на это"", – заявил Дональд Трамп.
Дональд Трамп оговорился и сказал, что остановил войну между Арменией и Камбоджей / Видео с аккаунта Clash Report в соцсети Х
В комментариях под сообщением пользователи сети разразились шутками. А некоторые в очередной раз начали сомневаться в когнитивных способностях американского лидера:
- Не думаю, что он сможет найти Камбоджу на карте мира;
- Если это так, то он также должен остановить войну между США и инопланетянами;
- На этот раз он хотя бы упомянул об Армении;
- Трамп также остановил войну между ним и Байденом, став таким же старым, как и он, ха-ха;
- Война между Камбоджей и Арменией звучит для меня как "Звездные войны".
Что Трамп спутал в своей речи?
На самом деле Армения и Камбоджа были вовлечены в два совершенно разных конфликта.
Камбоджа имела вспышку конфликта с Таиландом 24 июля 2025 года после того, как на границе пострадали 5 тайских солдат из-за взрыва мины. Стороны за 5 дней обменялись обстрелами друг с другом, в обеих странах пострадали и погибли люди, но в конце концов 28 июля стороны договорились о прекращении огня.
Армения имела конфликт с Азербайджаном еще с 1988 года за контроль над Нагорным Карабахом. 8 августа 2025 года Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение в Вашингтоне. Этот документ предусматривал прекращение боевых действий, открытие торговли и уважение территориальной целостности.
Как раньше президент США путал названия стран и должностей?
Дональд Трамп неоднократно путал названия стран, говоря о "войнах, которые он завершил". Чаще всего президент США путал название Армении.
Так, по крайней мере трижды за последние недели Трамп называл Армению – Албанией и говорил о "войне Албании и Азербайджана". В то же время Азербайджан американский лидер назвал "Абербайджаном".
Также во время одного из брифингов Дональд Трамп назвал Президента Украины Владимира Зеленского "президентом России". Хотя до этого сначала несколько раз упомянул Зеленского правильно.