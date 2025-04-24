Трамп хочет подражать Путину и управлять США в стиле российского диктатора, – Sky News
- Фиона Хилл, бывшая советница Трампа, заявила, что он хочет подражать Путину и улучшить отношения США с Россией.
- Хилл также отметила, что Трамп планирует прекратить поддержку Украины и заставить Европу быть ответственной за свою безопасность.
Бывшая советница Трампа по национальной безопасности Фиона Хилл заявила, что президент США хочет подражать российскому лидеру. Кроме того, Дональд Трамп стремится улучшить отношения США с Россией.
О политических амбициях Трампа рассказала Фиона Хилл в интервью Sky News, пишет 24 Канал.
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Как Трамп хочет управлять Соединенными Штатами
Фиона Хилл была заместителем помощника президента и старшим директором по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности США при президентстве Дональда Трампа с 2017 по 2019 год во время его первой каденции в Белом доме. Она считает, что президент Соединенных Штатов хочет подражать Путину и укрепить отношения с Россией.
Хилл заявила, что Трамп и Путин разделяют взгляды на мир. Для них он "разделен между Россией, США и Китаем – тремя крупными державами с четкими сферами влияния".
Мы впервые имеем президента США, который хочет подражать российскому лидеру, который руководит своей страной сверху вниз, без всяких сдержек и противовесов,
– подчеркнула Хилл.
По словам бывшей советницы Трампа, он хотел "упорядочить, нормализовать и перезагрузить" отношения между США и Россией. Она добавила, что это совершенно очевидно и "было понятно еще с первой каденции", когда Трамп хотел сесть за стол переговоров с Путиным и решить все трудности в двусторонних отношениях.
Также Хилл отметила, что Трамп хочет прекратить поддерживать Украину. Он планирует заставить Европу быть ответственной за свою безопасность и уменьшить в этом роль Вашингтона.
Напомним, что Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным. Президент США предположил, что может встретиться с главой Кремля после своей поездки в Саудовскую Аравию – в мае.