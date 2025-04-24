О политических амбициях Трампа рассказала Фиона Хилл в интервью Sky News, пишет 24 Канал.

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Как Трамп хочет управлять Соединенными Штатами

Фиона Хилл была заместителем помощника президента и старшим директором по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности США при президентстве Дональда Трампа с 2017 по 2019 год во время его первой каденции в Белом доме. Она считает, что президент Соединенных Штатов хочет подражать Путину и укрепить отношения с Россией.

Хилл заявила, что Трамп и Путин разделяют взгляды на мир. Для них он "разделен между Россией, США и Китаем – тремя крупными державами с четкими сферами влияния".

Мы впервые имеем президента США, который хочет подражать российскому лидеру, который руководит своей страной сверху вниз, без всяких сдержек и противовесов,

– подчеркнула Хилл.

По словам бывшей советницы Трампа, он хотел "упорядочить, нормализовать и перезагрузить" отношения между США и Россией. Она добавила, что это совершенно очевидно и "было понятно еще с первой каденции", когда Трамп хотел сесть за стол переговоров с Путиным и решить все трудности в двусторонних отношениях.

Также Хилл отметила, что Трамп хочет прекратить поддерживать Украину. Он планирует заставить Европу быть ответственной за свою безопасность и уменьшить в этом роль Вашингтона.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным. Президент США предположил, что может встретиться с главой Кремля после своей поездки в Саудовскую Аравию – в мае.