Трамп поддержал идею Путина продлить договор о ядерном оружии
- Трамп положительно воспринял предложение Путина продлить соглашение СНВ-3 об ограничении ядерных арсеналов.
- Россия предложила добровольно сохранить ограничения на ядерные арсеналы, если США сделают то же самое, и ждет ответа Трампа.
Президент США заявил, что положительно воспринимает предложение Владимира Путина продлить договор о ядерном оружии. Трамп назвал его "хорошей идеей".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как Трамп ответил на предложение Путина?
В сентябре российский диктатор предложил добровольно сохранить ограничения на размер двух крупнейших ядерных арсеналов мира, установленные в соглашении СНВ-3 2010 года, которое заканчивается в феврале, если США сделают то же самое.
Мне кажется, это хорошая идея,
– прокомментировал Трамп.
За неделю до заявления президента США посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва все еще ждет ответа Трампа на предложение Путина.
По мнению журналистов, любое соглашение о продлении ограничения ядерного оружия будет контрастировать с нарастанием напряженности между США и Россией после встречи Трампа и Путина на Аляске в середине августа, ввиду сообщения о вторжении российских беспилотников в воздушное пространство НАТО.
Что известно о договоре?
Напомним что в феврале 2023 года Владимир Путин анонсировал приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Российский диктатор заявлял, что это решение "вынужденное" и продиктовано необходимостью обеспечения безопасности России, ведь ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и "разжигать эскалацию украинского конфликта".
Впрочем, в июле 2025 года Трамп заявил о намерении подготовить новый договор об ограничении ядерных вооружений с Россией, поскольку действующее соглашение СНВ-3 истекает в начале 2026 года.