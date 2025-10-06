Трамп поддержал идею Путина продлить договор о ядерном оружии

Президент США заявил, что положительно воспринимает предложение Владимира Путина продлить договор о ядерном оружии. Трамп назвал его "хорошей идеей".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как Трамп ответил на предложение Путина?

В сентябре российский диктатор предложил добровольно сохранить ограничения на размер двух крупнейших ядерных арсеналов мира, установленные в соглашении СНВ-3 2010 года, которое заканчивается в феврале, если США сделают то же самое.

Мне кажется, это хорошая идея,

– прокомментировал Трамп.

За неделю до заявления президента США посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва все еще ждет ответа Трампа на предложение Путина.

По мнению журналистов, любое соглашение о продлении ограничения ядерного оружия будет контрастировать с нарастанием напряженности между США и Россией после встречи Трампа и Путина на Аляске в середине августа, ввиду сообщения о вторжении российских беспилотников в воздушное пространство НАТО.

Что известно о договоре?