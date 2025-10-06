Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Путін розгублений: чого він зараз найбільше прагне уникнути з боку Трампа
Як Трамп відповів на пропозицію Путіна?
У вересні російський диктатор запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір двох найбільших ядерних арсеналів світу, встановлені в угоді СНО-3 2010 року, яка закінчується в лютому, якщо США зроблять те саме.
Мені здається, це гарна ідея,
– прокоментував Трамп.
За тиждень до заяви президента США посол Росії в ООН Василій Небензя заявив, що Москва все ще чекає на відповідь Трампа на пропозицію Путіна.
На думку журналістів, будь-яка угода про продовження обмеження ядерної зброї буде контрастувати з наростанням напруженості між США і Росією після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці в середині серпня, з огляду на повідомлення про вторгнення російських безпілотників в повітряний простір НАТО.
Що відомо про договір?
Нагадаємо що в лютому 2023 року Володимир Путін анонсував призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
Російський диктатор заявляв, що це рішення "вимушене" та продиктоване необхідністю забезпечення безпеки Росії, адже ядерні країни продовжують розвивати свої озброєння та "розпалювати ескалацію українського конфлікту".
Втім, у липні 2025 року Трамп заявив про намір підготувати новий договір про обмеження ядерних озброєнь із Росією, оскільки чинна угода СНО-3 спливає на початку 2026 року.