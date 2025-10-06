Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Путін розгублений: чого він зараз найбільше прагне уникнути з боку Трампа

Як Трамп відповів на пропозицію Путіна?

У вересні російський диктатор запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір двох найбільших ядерних арсеналів світу, встановлені в угоді СНО-3 2010 року, яка закінчується в лютому, якщо США зроблять те саме.

Мені здається, це гарна ідея,

– прокоментував Трамп.

За тиждень до заяви президента США посол Росії в ООН Василій Небензя заявив, що Москва все ще чекає на відповідь Трампа на пропозицію Путіна.

На думку журналістів, будь-яка угода про продовження обмеження ядерної зброї буде контрастувати з наростанням напруженості між США і Росією після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці в середині серпня, з огляду на повідомлення про вторгнення російських безпілотників в повітряний простір НАТО.

Що відомо про договір?