Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

До чого та як готується Китай?

У звіті Пентагона зазначається, що Китай розмістив понад 100 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 у нових шахтних пускових установках біля кордону з Монголією. Це найновіші об'єкти такого типу, кількість ракет у яких раніше не розкривалася.

Ядерний арсенал Китаю, за оцінками Пентагону, на 2024 рік налічує близько 600 боєголовок. Тенденція щодо зростання виробництва зберігається, але темпи знизилися. У звіті прогнозують, що до 2030 року Пекін може мати понад 1 000 ядерних боєголовок.

Військові також звертають увагу на підготовку Китаю до можливого захоплення Тайваню. У звіті йдеться, що Пекін "планує бути готовим до війни з островом і досягти перемоги до кінця 2027 року".

Ба більше, у звіті стверджують, що армія Китаю враховує досвід і помилки Росії у війні проти України.

Один із можливих сценаріїв щодо Тайваню передбачає удари з відстані 1 500 – 2 000 морських миль. Такі масовані удари, відповідно до звіту, "серйозно ускладнять та порушать присутність США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

Як США реагують на потенційну загрозу?

Посольство Китаю у Вашингтоні відкинуло звинувачення, заявивши, що КНР "дотримується ядерної стратегії" та "утримує сили на мінімальному рівні, які необхідні для національної безпеки".

Проте зазначається, що зважаючи на ситуацію США планує розгорнути систему "Золотий купол". Вона має захищати країну, зокрема, від новітніх розробок.

Як Китай допомагає Росії?