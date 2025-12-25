Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К чему и как готовится Китай?

В отчете Пентагона отмечается, что Китай разместил более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в новых шахтных пусковых установках у границы с Монголией. Это новейшие объекты такого типа, количество ракет в которых ранее не раскрывалось.

Ядерный арсенал Китая, по оценкам Пентагона, на 2024 год насчитывает около 600 боеголовок. Тенденция по росту производства сохраняется, но темпы снизились. В отчете прогнозируют, что к 2030 году Пекин может иметь более 1 000 ядерных боеголовок.

Военные также обращают внимание на подготовку Китая к возможному захвату Тайваня. В отчете говорится, что Пекин "планирует быть готовым к войне с островом и достичь победы до конца 2027 года".

Более того, в отчете утверждают, что армия Китая учитывает опыт и ошибки России в войне против Украины.

Один из возможных сценариев по Тайваню предусматривает удары с расстояния 1 500 – 2 000 морских миль. Такие массированные удары, согласно отчету, "серьезно усложнят и нарушат присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Как США реагируют на потенциальную угрозу?

Посольство Китая в Вашингтоне отвергло обвинения, заявив, что КНР "придерживается ядерной стратегии" и "удерживает силы на минимальном уровне, которые необходимы для национальной безопасности".

Однако отмечается, что ввиду ситуации США планирует развернуть систему "Золотой купол". Она должна защищать страну, в частности, от новейших разработок.

