Об этом в эфире 24 Канала отметил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, добавив, что делать прогнозы на тему войны крайне сложно, ведь определенная карта может сыграть, а может и нет. Дальнейший ход событий зависит от миллиона других составляющих.

В какой момент Си может сказать Путину остановиться?

Сейчас, по словам Шлинчака, есть надежда, что Китай проявится. Он обратил внимание на то, что продолжаются консультации украинской стороны с китайской. На прошлой неделе представитель Украины, заместитель министра иностранных дел Кислица, посетил своих китайских коллег, провел ряд встреч.

Это дает надежды на то, что Китай сформирует свое мнение и оно, как подчеркнул Шлинчак, будет точно не хуже, чем то, что было записано в 28 пунктах так называемого "мирного плана" США, которые Россия спустила для Уиткоффа и Трампа.

Китай пристально следит за руками Путина. Я ожидаю, когда он проявится в мирном треке, потому что без него вряд ли мы сможем выйти на реальные мирные переговоры,

– озвучил председатель правления Института мировой политики.

До тех пор, пока Китай не увидит, что Россия действительно находится в ситуации, близкой к коллапсу, он будет использовать ситуацию с войной. Как только ему станет видно, что Россия может экономически упасть, то он будет действовать, ведь ее крах Китаю не нужен. Потому что это будет проигрыш Запада.

"Таким образом в первую очередь усиливаются Соединенные Штаты. Кроме того, Россия тогда не сможет покупать китайские товары, потому что у нее элементарно не будет денег, а Запад политически усилится в противостоянии с ней. Поэтому эта точка бифуркации рано или поздно может заставить Китай остановить Россию и разложить для Путина пасьянс таким образом, что уже достаточно и надо ставить точку", – озвучил Шлинчак.

Далее Китай может попытаться сыграть Россией, как одной из своих карт, перед США. Председатель правления Института мировой политики подытожил, что весной запланирована вторая двусторонняя встреча Си Цзиньпина и Трампа. Вот почему, с его слов, многие аналитики подводят все к концу марта.

Как роль Китая в переговорном процессе оценивают эксперты?