На саммите в Аляске Владимир Путин выдвинул условия для прекращения войны. Среди них – вывод украинских войск из Донбасса. Стало известно, что Дональд Трамп поддерживает предложение главы Кремля.

Ранее Reuters опубликовало список условий Путина. Российский диктатор в обмен на Донбасс и Луганщину якобы готов вернуть Украине оккупированные участки в Сумской и Харьковской областях. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там диктатор не прочь заморозить линию фронта, передает 24 Канал.

Что известно о поддержке Трампа проекта "мирного соглашения" Путина?

Как сообщил европейский дипломат в комментарии Fox News, Дональд Трамп поддерживает предложение Путина по установлению российского контроля над Донбассом.

Владимир Зеленский тем временем отказывается выводить украинские войска из остальных 30% Донецкой области, до сих пор контролируемой Украиной. Он отметил, что это было бы неконституционным, а территория, "переданная" россиянам, могла бы быть использована ими как плацдарм для дальнейших атак.

Напомним, что территориальный вопрос украинский и американский лидеры намерены обсудить на встрече в Белом доме 18 августа.

Заметим, что Дональд Трамп также отказался от поддержки прекращения огня и теперь разделяет позицию Путина, что сначала нужно добиться всеобъемлющего соглашения.