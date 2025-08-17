На саміті в Алясці Володимир Путін висунув умови для припинення війни. Серед них – виведення українських військ з Донбасу. Стало відомо, що Дональд Трамп підтримує пропозицію очільника Кремля.

Президент Дональд Трамп підтримує пропозицію російського лідера Володимира Путіна про те, щоб Москва отримала повний контроль над регіоном Донбасу та заморозила лінію фронту в інших місцях як частину угоди з Україною. Це підтвердив європейський дипломат у коментарі Fox News.

Донбас до війни мав населення близько 6,5 мільйона осіб і включає Луганську та Донецьку області.

Після зустрічі з Путіним у п’ятницю на Алясці Трамп повідомив європейським союзникам, що російський президент знову підтвердив своє прагнення до контролю над ключовими регіонами – Луганськом і Донецьком. Однак Путін також начебто відкритий до можливості припинення глухого кута в Запоріжжі та Херсоні, разом із замороженням лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкидав ідею передачі територій у Донбасі.

Зеленський відмовляється виводити українські війська з решти 30% Донецької області, яку досі контролює Україна. Він зазначив, що це було б неконституційним, а територія могла б бути використана як плацдарм для подальших російських атак.

Запланована зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі має відбутися в понеділок.

Трамп також відмовився від підтримки припинення вогню і тепер шукає досягнення мирної угоди після зустрічі з Путіним, який уже давно заявляє, що Москва не зацікавлена в тимчасовому перемир’ї, а прагне довготривалого врегулювання, вигідного Кремлю.