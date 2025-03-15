Трамп подписал указ о ликвидации агентства, которое управляет "Голосом Америки" и "Радио Свобода"

Дональд Трамп подписал указ о ликвидации 7 федеральных агентств, которые определены "ненужными". Среди них Агентство глобальных медиа, которое руководит "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

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Какие федеральные агентства ликвидировал Трамп

Так, указом Трампа были ликвидированы такие организации:

Агентство глобальных медиа

Федеральная служба посредничества и примирения;

Международный научный центр им. Вудро Вильсона Смитсоновского института;

Институт музейных и библиотечных услуг;

Межведомственный совет США по вопросам бездомности;

Фонд финансовых учреждений развития общин;

Агентство по развитию бизнеса меньшинств.

В документе сказано, что руководители этих организаций должны в течение семи дней подать отчет о подтверждении соблюдения приказа и объяснить, какие функции государственного учреждения, если такие есть, законодательно необходимы и в каком объеме.

К слову, 7 марта стало известно об увольнении из "Голоса Америки" Остапа Яриша. Украинский журналист попал под сокращение федеральных работников в рамках политики департамента DOGE, который возглавляет Илон Маск. По его словам, решение о прекращении сотрудничества приняло новое руководство агентства по глобальным медиа.