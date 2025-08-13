Трамп сделал ряд заявлений относительно своей предстоящей встречи с российским лидером Путиным. Сегодня он общался с европейскими лидерами и Зеленским.

Трамп пообщался с журналистами во время визита в Кеннеди-центр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.

Какие заявления сделал Трамп относительно мирных переговоров с Россией?