Трамп во время встречи с президентом ЮАР показывал видео о "геноциде белых фермеров"

Во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Дональд Трамп показал ему видео о якобы "геноциде" белокожих фермеров в Южно-Африканской Республике. Это привело к напряженному разговору между лидерами стран.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Дональда Трампа и Сирила Рамафосы.

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Как Рамафоса прокомментировал видео Трампа о "геноциде белых"

Трамп заявил, что имеет "тысячи историй" о якобы геноциде белых в ЮАР. После этого он попросил своих помощников выключить свет в Овальном кабинете и включить видео.

Вскоре его опубликовали на официальном аккаунте Белого дома в соцсети X, где его назвали "доказательством преследований в Южной Африке".

Во время просмотра Рамафоса с улыбкой обменивался взглядами с членами своей делегации. В конце концов он спросил у Трампа: "А вам сказали, где это снято? Хотел бы узнать, где это, потому что я такого никогда не видел".

Он также призвал Трампа "послушать их истории, их мнение", признав, что в ЮАР есть преступность, но ее жертвами являются не только белые, но и темнокожие.

Если бы у нас действительно был геноцид африканеров, могу поспорить, что эти трое мужчин не были бы здесь – в частности мой министр сельского хозяйства,

– отметил Рамафоса.

Несмотря на это, дальнейший разговор между лидерами оставался напряженным. Трамп также обвинил Рамафосу в том, что в его стране у белых фермеров отбирают землю и казнят.

К слову, Рамафоса во время разговора с Трампом обсудил мирные усилия по Украине. В частности он рассчитывает на поддержку США в этом вопросе.