Повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Дональда Трампа та Сиріла Рамафоси.

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Як Рамафоса прокоментував відео Трампа про "геноцид білих"

Трамп заявив, що має "тисячі історій" про нібито геноцид білих у ПАР. Після цього він попросив своїх помічників вимкнути світло в Овальному кабінеті та увімкнути відео.

Невдовзі його опублікували на офіційному акаунті Білого дому в соцмережі X, де його назвали "доказом переслідувань у Південній Африці".

Під час перегляду Рамафоса з усмішкою обмінювався поглядами з членами своєї делегації. Зрештою він спитав у Трампа: "А вам сказали, де це знято? Хотів би дізнатися, де це, бо я такого ніколи не бачив".

Він також закликав Трампа "послухати їхні історії, їхню думку", визнавши, що в ПАР є злочинність, але її жертвами є не тільки білі, а й темношкірі.

Якби в нас справді був геноцид африканерів, можу посперечатися, що ці троє чоловіків не були б тут – зокрема мій міністр сільського господарства,

– зазначив Рамафоса.

Попри це, подальша розмова між лідерами залишалася напруженою. Трамп також звинуватив Рамафосу в тому, що в його країни в білих фермерів відбирають землю та страчують.

До слова, Рамафоса під час розмови із Трампом обговорив мирні зусилля щодо України. Зокрема він розраховує на підтримку США в цьому питанні.