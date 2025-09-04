Европейские лидеры недовольны и разочарованы президентом США Дональдом Трампом из-за его нежелания вводить санкции против России, несмотря на его предыдущие гневные угрозы Москве.

В то же время сам американский лидер разочарован европейскими странами из-за покупки российской нефти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету Bild.

Какие детали спора известны?

Bild пишет, что во время телефонного разговора между лидерами стран "Коалиции желающих" и Дональдом Трампом в четверг, 4 сентября, последний обвинил европейцев в покупке российской нефти и таким образом в побочном финансировании агрессии России.

По данным источников, европейцы сказали, что ее покупают только Венгрия и Словакия. Впрочем, спецпредставитель Стив Уиткофф, который тоже присутствовал, сказал, что остальные покупают нефтепродукты, полученные из российской нефти на НПЗ Индии.

В контексте санкций европейцы выразили готовность в течение 48 часов направить своих представителей в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России. Впрочем, неизвестно, согласился ли президент США.

В издании напоминают, что американский президент ранее неоднократно угрожал санкциями против России, требуя от Владимира Путина закончить войну, но все определенные сроки пропустил, "не приняв никаких мер".

"Европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг (разговора с участниками "Коалиции желающих")", – отмечает издание со ссылкой на собеседников.

Что об этом известно?