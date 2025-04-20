Президент США Дональда Трамп поставил на порог новой гонки ядерных вооружений из-за непродуманной внешнеполитической стратегии. Это противоречит его миротворческим усилиям, и повышает риски образования ядерного конфликта.

Таким образом он всего за три месяца президентства поставил под угрозу глобальную безопасность, и, возможно, даже превзойдем вторжение России в Украину последствиями своих действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Каковы последствия политики Вашингтона

Дональд Трамп уже длительное время обеспокоен из-за угрозы возникновения ядерной войны, демонстрируя усилия, чтобы предотвратить это. Он неоднократно говорил о намерении начать переговоры с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов.

В то же время президент США пытается заключить новое ядерное соглашение с Ираном, чтобы не допустить появления атомной бомбы в Тегеране. Впрочем, несмотря на соответствующие попытки Дональда Трампа, он собственными действиями препятствует своим намерениям избежать подобного конфликта.

Угрозы американского президента оставить Европу без американских военных гарантий, особенно на фоне очевидного сближения Вашингтона и Москвы, заставили страны Европы серьезно задуматься о давно похороненной идее ядерного вооружения.

Германия и Польша публично говорят о необходимости в ядерных вариантах для их защиты, по крайней мере путем совместного использования ядерных средств сдерживания Франции или Британии, или, в случае Польши, потенциального размещения американских бомб на своей территории,

– говорится в статье.

Кроме того, беспокойство относительно надежности США как военного союзника разделяют в Восточной Азии, которые чувствуют угрозу со стороны Китая и КНДР. Разговоры о собственном ядерном оружии появляются даже в Японии, где эта тема была табуирована в течение десятилетий.

В чем вина Трампа

Журналисты отмечают, что Иран активизировался для создания атомной бомбы, что стало следствием решения Дональда Трампа еще при его первом президентстве. Тогда он вышел из ядерной сделки, и тем самым развязал Тегерану руки в этом вопросе.

Сейчас же союзники США, в частности Турция и Саудовская Аравия, угрожают поступить аналогично. По мнению экспертов, сразу в трех ключевых регионах, будет достаточно, чтобы ядерное оружие создал хотя бы один союзник США, чтобы другие страны немедленно последовали этому.

"Договор о нераспространении ядерного оружия, который десятилетиями помогал ограничить количество ядерных государств до девяти, может быть подорван", – отмечают журналисты, замечая, что расширение "ядерного клуба" значительно увеличивает риски ядерной войны.

