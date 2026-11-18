Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай для участия в саммите АТЭС. В Шэньчжэне его лично встретил лидер КНР Си Цзиньпин. В то же время российского диктатора Владимира Путина, который также прибыл в Китай, встречал другой высокопоставленный чиновник.

Об этом сообщила BBC со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Как встречали Трампа?

Сообщается, что Си Цзиньпин лично встретил Трампа у самолёта.

На фоне визита Дональда Трампа внимание привлёк и приём Владимира Путина. Если американского президента лично встретил лидер Китая Си Цзиньпин, то российского диктатора в аэропорту Шэньчжэня приветствовал Цай Ци – руководитель аппарата китайского лидера и пятый по рангу представитель высшего руководства Коммунистической партии Китая.

Такая разница в протоколе стала поводом для обсуждений в сети. Попытки российской пропаганды представить Россию равной по статусу США и Китаю вновь потерпели неудачу. Один протокольный жест Пекина наглядно продемонстрировал, какое место Москва занимает в отношениях с КНР.

Что известно о визите?

Во время визита Трамп примет участие в мероприятиях саммита. Главным политическим событием его поездки должны стать трёхсторонние переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, запланированные на четверг, 19 ноября.

Ожидается, что лидеры обсудят вопросы ядерного вооружения, международной торговли, искусственного интеллекта и войны. Ранее Трамп заявлял о намерении обсудить с Путиным и Си Цзиньпином важные международные вопросы.

Напомним, в Кремле заявляли, что во время трёхсторонней встречи в Китае планируют обсудить войну России против Украины. Помощник Путина Юрий Ушаков утверждал, что стороны уже предварительно согласовали отдельные вопросы повестки дня. По его словам, Москва хочет обсудить с Вашингтоном предложения по урегулированию войны.