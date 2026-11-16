В Кремле заявили, что Украина станет одной из тем переговоров Трампа, Путина и Си в Китае

Как сообщают российские СМИ, Ушаков заявил, что отдельные пункты повестки дня трехстороннего саммита в Китае стороны уже предварительно согласовали. По его словам, переговоры между российским и американским лидерами коснутся предложений Вашингтона и Москвы о урегулировании войны в Украине.

Adv

популярные видео

Что известно о встрече в Китае

Подготовку встречи лидеров в Шэньчжэне в общих чертах обсуждали во время недавнего визита в Москву Кушнера и Виткоффа. Ушаков отметил, что диалог планируется выстраивать с учетом опыта союзничества государств в годы Второй мировой войны и их совместной работы при создании ООН.

Помимо трехстороннего формата, программа визита предусматривает отдельные двусторонние контакты на китайской площадке. В частности, Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 18 ноября в формате рабочего завтрака, где ключевой темой станет внешнеполитическая ситуация с акцентом на украинский вопрос.

Реклама

Стоит отметить, что заявления российской стороны существенно контрастируют с позицией Белого дома. Как сообщалось ранее, в Вашингтоне подчеркивали, что в ходе трехсторонних переговоров в Китае поднимать тему российско-украинской войны не планируют, поскольку Пекин не вовлечен в эти переговорные процессы.

Ранее также сообщалось, что главной целью американской стороны на полях АТЭС называливопросы контроля над ядерным оружием и ситуацию на Ближнем Востоке.