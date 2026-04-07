Трамп разозлил Иран: Тегеран прекратил контакты с США после заявлений о "смерти цивилизации", – WSJ

Иран остановил прямую коммуникацию с США после заявления американского президента Дональда Трампа о гибели "целой цивилизации", которая произойдет вскоре. Это затрудняет возможное достижение соглашения.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники на Ближнем Востоке.

Смотрите также Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп в ярости․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины

Как Иран отреагировал на угрозы Трампа?

По словам собеседников, заявление американской стороны временно осложнило усилия, направленные на заключение мирного соглашения. Впрочем, продолжаются переговоры между посредниками относительно возможного прекращения огня.

Один из источников сообщил, что Иран планирует направить США сигнал, который свидетельствовал бы о намерении неодобрения и неповиновения, и предусматривал бы разрыв связей. Пока неизвестно, восстановят ли страны прямую коммуникацию.

Ранее Трамп требовал у тегеранского режима открыть Ормузский пролив до установленного действующей администрацией дедлайна. США ожидают разблокировки до 20:00 7 апреля по североамериканскому восточному времени.

The New York Times, ссылаясь на по меньшей мере трех высокопоставленных иранских чиновников, также сообщает о прекращении переговоров между США и Ираном. Тегеран также проинформировал об этом Пакистан.

О каком заявлении идет речь?

Незадолго до вышеупомянутых сообщений СМИ американский президент в соцсети Truth Social заявил, что уже вечером 7 апреля мир узнает "один из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира".

По словам Дональда Трампа, в результате этого может исчезнуть целая цивилизация, вероятно, таким чинов он намекал на Иран. Американский президент добавил, что не хочет прибегать к этому, но "вероятно, так и произойдет".

Какова сейчас ситуация в регионе?