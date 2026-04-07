Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела на Близькому Сході.

Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України

Як Іран відреагував на погрози Трампа?

За словами співрозмовників, заява американської сторони тимчасово ускладнив зусилля, спрямовані на укладення мирної угоди. Утім, тривають переговори між посередниками стосовно можливого припинення вогню.

Одне із джерел повідомило, що Іран планує надіслати США сигнал, який свідчив би про намір несхвалення та непокори, і передбачав би розрив зв'язків. Наразі невідомо, чи відновлять країни пряму комунікацію.

Раніше Трамп вимагав у тегеранського режиму відкрити Ормузьку протоку до встановленого чинною адміністрацією дедлайну. США очікують розблокування до 20:00 7 квітня за північноамериканським східним часом.

The New York Times, посилаючись на щонайменше трьох високопоставлених іранських чиновників, також повідомляє про припинення переговорів між США та Іраном. Тегеран також поінформував про це Пакистан.

Про яку заяву йдеться?

Незадовго до вищезгаданих повідомлень ЗМІ американський президент у соцмережі Truth Social заявив, що вже ввечері 7 квітня світ дізнається "один з найважливіших моментів у довгій та складній історії світу".

За словами Дональда Трампа, внаслідок цього може зникнути ціла цивілізація, ймовірно, таким чинов він натякав на Іран. Американський президент додав, що не хоче вдаватися до цього, але "ймовірно, так і станеться".

Яка наразі ситуація в регіоні?