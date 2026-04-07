Про це пише Politico.

Які цілі для атак розглядають США?

Видання, посилаючись на двох представників оборони, пише, що військові переглядають список, адже США та Ізраїль шукають нові цілі після 5 тижнів бомбардувань військових об'єктів, а також після збільшення американських наземних сил на Близькому Сході.

Президент Дональд Трамп опинився дедалі скрутнішим, оскільки в США закінчуються стратегічно важливі об'єкти для атак в Ірані, а режим у Тегерані душить світову економіку своєю блокадою Ормузької протоки, критично важливого шляху для світової нафти,

– зауважує Politico.

Трамп може ввести наземні війська та почати тривалу війну, яку не підтримують американці. А може атакувати цивільну інфраструктуру. Але це є порушенням міжнародного права, і він зіткнеться зі звинуваченнями у воєнних злочинах.

Варто зауважити, що Женевська конвенція, яка визначає міжнародне гуманітарне право, дозволяє певну свободу дій, коли місця ударів використовуються як військовими, так і цивільними особами. Йдеться про ті цивільні об'єкти, які використовують військові, зауважив Шон Тіммонс, колишній генеральний суддя-адвокат армії.



Але у США скоротили штат людей, які допомагали військовим командирам вибирати цілі, щоб не нести загрозу для цивільного населення.

Напруженість наразі наростає навколо того, як провести межу між військовими та цивільними об'єктами, наприклад, опріснювальними установками, які теж можна вважати цілями, бо військовим теж потрібна вода для пиття.

Які погрози лунали у сторону Ірану?

6 квітня американський президент пригрозив атакувати "кожен міст" в Ірані та "кожну електростанцію" так, що все буде виведене з ладу, горітиме та вибухатиме. Він пообіцяв у випадку непідписання угоди з Іраном, відправити країну назад у кам'яний вік.

Він стверджував, що іранський народ вітатиме удари по енергетичній інфраструктурі і буде готовий терпіти це, щоб мати свободу.

Трамп також "не хвилюється" бомбардуваннями цивільних електростанцій, адже саме Іран скоїв воєнні злочини.

Ви знаєте, що таке воєнний злочин? Наявність ядерної зброї. Дозволити хворій країні з божевільним керівництвом мати ядерну зброю – це воєнний злочин,

– зазначав він.

