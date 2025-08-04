На днях, после провокационных высказываний Дмитрия Медведева, Трамп пригрозил России военно-морским флотом, а именно передислоцировать ядерные субмарины ближе к России. Однако, на самом деле ВМФ США пока не в лучшем состоянии и может быть слабее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание отмечает, что судостроительная и судоремонтная промышленность США уже давно жалуются на недостаток опытного персонала, которая в свою очередь становится причиной различных ошибок и задержек.

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Могут ли верфи США работать на полную в случае войны?

WSJ также пишет о проблеме ограниченной мощности сухих доков и старения оборудования.

Эти проблемы отражают недостаток инвестиций в государственные верфи после эпохи холодной войны и более широкий упадок американской морской промышленности,

– говорится в статье издания.

Эксперты обеспокоены тем, что американские корабельные даже не смогут обеспечить качественный ремонт и строительство новых судов во время большой войны в Азии. Предполагают, что она будет вестись преимущественно в море.

С какими проблемами сталкивается ВМФ США?

Даже теперь, в невоенное время, американские военные сталкиваются с проблемами, вызванными задержками по техобслуживанию кораблей.

Издание отмечает, что по этой причине недавно морская пехота США не смогла вовремя провести военно-морские учения. Причина – плохое обслуживание десантных военных кораблей.

Вне графика в 2024 году проводили каждый третий ремонт или обслуживание надводных кораблей. WSJ пишет, что это еще хороший результат, ведь за последние несколько лет около двух третей подобных работ закончили позже запланированного.

И это при том, что сейчас американский флот вдвое меньше, чем в годы холодной войны: 600 кораблей в конце 1980-х годов против около 295 в наше время.

Почему у ВМФ США возникли проблемы?

Вероятная причина проблем в ВМФ США – значительное сокращение оборонных программ в 1990-х годах.

Тогда было в 2 раза сокращено число государственных верфей, которые обслуживали атомные авианосцы и подводные лодки.

Четыре оставшихся в госсобственности,, изначально должны были заниматься только парусниками и пароходами. Отмечается, что эти корабельные до сих пор нормально не были модернизированы.

Кроме того, ВМФ США сталкивается с нехваткой опытных работников. Хорошие специалисты не хотят идти на верфи, потому что там некоторые сварщики имеют примерно такие же зарплаты, как и работники фастфуда.

К тому же бывший советник Трампа по национальной безопасности Болтон обвинил того в непонимании, как работает ядерный флот США.

Болтон заметил, что подводным лодкам класса "Огайо", которые несут ядерные ракеты, не нужно менять позицию, ведь они уже расположены на "расширенном патрулировании сдерживания".

"Сказать, что он собирается переместить такие подводные лодки куда угодно, означает, что он не знает, как они сейчас работают... Я надеюсь, что кто-то из Пентагона объяснит это Трампу", – сказал экс-советник в интервью для CNN.