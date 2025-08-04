Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal. Видання зауважує, що суднобудівна та судноремонтна промисловість США уже давно скаржаться на нестачу досвідченого персоналу, яка своєю чергою стає причиною різноманітних помилок та затримок.

Дивіться також Чергове брязкання зброєю: в ISW проаналізували нові погрози Медведєва та реакцію Трампа

Чи можуть верфі США працювати на повну у випадку війни?

WSJ також пише про проблему обмеженої потужності сухих доків та старіння обладнання.

Ці проблеми відображають брак інвестицій у державні верфі після епохи холодної війни та ширший занепад американської морської промисловості,

– йдеться у статті видання.

Експерти занепокоєні тим, що американські корабельні навіть не зможуть забезпечити якісний ремонт та будівництво нових суден під час великої війни в Азії. Припускають, що вона вестиметься переважно у морі.

З якими проблемами стикається ВМФ США?

Навіть тепер, у невоєнний час, американські військові стикаються із проблемами, спричиненими затримками з техобслуговування кораблів.

Видання зауважує, що із цієї причини нещодавно морська піхота США не змогла вчасно провести військово-морські навчання. Причина – погане обслуговування десантних військових кораблів.

Поза графіком у 2024 році проводили кожен третій ремонт чи обслуговування надводних кораблів. WSJ пише, що це ще хороший результат, адже за останні декілька років близько двох третин подібних робіт закінчили пізніше запланованого.

І це при тому, що наразі американський флот вдвічі менший, аніж у роки холодної війни: 600 кораблів наприкінці 1980-х років проти близько 295 у наш час.

Чому у ВМФ США виникли проблеми?

Ймовірна причина проблем у ВМФ США – значне скорочення оборонних програм у 1990-х роках.

Тоді було у 2 рази скорочено число державних верфей, які обслуговували атомні авіаносці та підводні човни.

Чотири тих, що залишилися у держвласності, початково мали займатися лише парусниками та пароплавами. Зазначається, що ці корабельні досі нормально не були модернізовані.

Окрім того, ВМФ США стикається із нестачею досвідчених працівників. Хороші спеціалісти не хочуть йти на верфі, бо там деякі зварювальники мають приблизно такі ж зарплати, як і працівники фастфуду.

До того ж колишній радник Трампа з національної безпеки Болтон звинуватив того у нерозумінні, як працює ядерний флот США.

Болтон зауважив, що підводним човнам класу "Огайо", які несуть ядерні ракети, не потрібно змінювати позицію, адже вони вже розташовані на "розширеному патрулюванні стримування".

"Сказати, що він збирається перемістити такі підводні човни куди завгодно, означає, що він не знає, як вони зараз працюють… Я сподіваюся, що хтось із Пентагону пояснить це Трампу", – сказав ексрадник в інтерв'ю для CNN.