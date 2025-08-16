Утром 16 августа президент США провел телефонный разговор с Зеленским и лидерами Европы. Это произошло через несколько часов после его встречи с Путиным на Аляске.

В полдесятого утра ряд СМИ сообщили о том, что прямо сейчас Дональд Трамп проводит телефонный разговор с представителями стран НАТО, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп заявил, что встреча с Путиным "была теплой" и назвал его "чертовски жестким парнем"

Что известно о разговоре Трампа и Зеленского?

Это подтвердила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Она заявила, что президент США уже побеседовал с Владимиром Зеленским во время полета в Вашингтон. По ее словам, это был длительный разговор.

В телефонном разговоре Зеленского с Трампом также приняли участие глава Еврокомиссии фон дер Ляен, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцкий, премьер-министр Стармер, генсек НАТО Рютте, госсекретарь США Рубио и спецпредставитель США Виткофф. Об этом Суспильному сообщил представитель Еврокомиссии.

В соцсети Х помощник президента США Скавино рассказал, что самолет Трампа приземлился на базе Эндрюса. Во время посадки президент разговаривал по телефону с Зеленским и другими собеседниками, что повлекло задержку с выходом.

В Офисе президента подтвердили, что между Трампом и Зеленским был долгий разговор, позже к нему подключились европейские лидеры.

Напомним, что еще до саммита президент Дональд Трамп обещал, что сразу после его завершения позвонит по телефону Зеленскому и европейцам, чтобы проинформировать о его результатах.

В Офисе президента ранее назвали три критерия, по которым Украина будет определять успешность переговоров на Аляске. Первый – это достижение немедленного прекращения огня. В Киеве рассчитывали, что в случае отказа Путина от cease-fire США введут против России жесткие санкции.

Договоренности о прекращении огня так и не удалось достичь. В то же время, президент США дал понять, что новые ограничения против Москвы он пока не будет применять. К вопросу санкций Трамп планирует вернуться через 2 – 3 недели.