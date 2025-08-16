Вранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським та лідерами Європи. Це відбулося за кілька годин після його зустрічі із Путіним на Алясці.

О пів десяту ранку низка ЗМІ повідомили про те, що прямо зараз Дональд Трамп проводить телефонну розмову із представниками країн НАТО, передає 24 Канал.

Що відомо про розмову Трампа і Зеленського?

Це підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Вона заявила, що президент США вже поговорив із Володимиром Зеленським під час польоту до Вашингтона. За її словами, це була тривала розмова.

Нагадаємо, що ще до саміту президент Дональд Трамп обіцяв, що одразу по його завершенню зателефонує Зеленському та європейцям, аби проінформувати про його результати.