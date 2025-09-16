Трампа спросили, кто виноват в провале переговоров по Украине: что ответил президент
- Дональд Трамп пообещал принять важное решение, если мирные переговоры между Украиной и Россией не достигнут прогресса за две недели.
- Трамп заявил, что готов ввести сильные санкции против России, если Европа прекратит покупать российскую нефть.
После саммита с Владимиром Путиным на Аляске и встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп пообещал прибегнуть к решительным шагам, если за 2 недели в мирных переговорах не будет достигнут прогресс. Журналисты напомнили политику его слова.
Журналисты встретили американского лидера в Бедминстере перед его вылетом в Вашингтон. Они спросили президента США о провале переговоров между Украиной и Россией, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Breaking News на YouTube.
Что сказал Трамп о нехватке результатов в войне против Украины?
Так, представители СМИ напомнили, что Дональд Трамп заявил, что через две недели станет понятно, в каком направлении движутся переговоры по Украине. Президент отмечал, что после этого он примет "очень важное решение": или введет масштабные санкции или не будет делать ничего. Политик отметил, что, мол, он будет обращать внимание на то, чья именно будет вина, что соглашение заключить не удалось: Украины или России.
Прошло две недели, никакого прогресса в урегулировании войны в Украине нет. Анонсированной Трампом двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина тоже не произошло.
Журналисты теперь поинтересовались у Трампа, определил ли он, кто виноват в том, что ситуация зашла в тупик. Президент США отметил, что это не имеет значения.
Тупик? Это не имеет значения. Это не важно, потому что когда это начнется, это будет очень-очень сильно. Так что это не важно,
– довольно абстрактно отреагировал Трамп.
Какие еще последние заявления об Украине сделал Трамп?
- Дональд Трамп отметил, что готов ввести сильные санкции против России, если Европа прекратит покупать российскую нефть.
- Американский лидер пытается объяснить недостаток результатов его мирных усилий личной неприязнью Зеленского и Путина.
- В воскресенье, 14 сентября, когда президент США говорил о потерях среди украинских и российских военных, он впервые назвал Россию агрессором.