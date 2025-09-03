Президент США Дональд Трамп высказался о войне России против Украины. В частности, он заявил, что ее завершение является нелегким делом.

Такое заявление американский лидер сделал 3 сентября во время общения с журналистами в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал.

Что сказал Трамп о войне в Украине?

По словам Трампа, он думал, что вторжение России в Украину будет проще завершить. Президент США добавил, что война – дело нелегкое и непредсказуемое, но "это будет сделано".

В то же время Трамп отметил, что такая война происходит впервые со времен Второй мировой. Он подчеркнул, что российские войска продвигаются по сантиметру, но продолжают бомбить украинские территории и убивать всех.

Заявления Трамп о войне в Украине: коротко о главном