3 сентября, 20:23
Это нелегкое дело, – Трамп прокомментировал завершение войны в Украине
Основні тези
- Трамп заявил, что завершение войны в Украине является нелегким делом, хотя изначально думал, что это будет проще.
- Он отметил, что война является непредсказуемой, и подчеркнул, что российские войска медленно продвигаются, продолжая бомбардировки украинских территорий.
Президент США Дональд Трамп высказался о войне России против Украины. В частности, он заявил, что ее завершение является нелегким делом.
Такое заявление американский лидер сделал 3 сентября во время общения с журналистами в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал.
Что сказал Трамп о войне в Украине?
По словам Трампа, он думал, что вторжение России в Украину будет проще завершить. Президент США добавил, что война – дело нелегкое и непредсказуемое, но "это будет сделано".
В то же время Трамп отметил, что такая война происходит впервые со времен Второй мировой. Он подчеркнул, что российские войска продвигаются по сантиметру, но продолжают бомбить украинские территории и убивать всех.
Заявления Трамп о войне в Украине: коротко о главном
- Во время общения с журналистами Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин знает его позицию относительно войны в Украине. Он отметил, что если будет недовольным решением диктатора, общественность об этом узнает.
- Президент США сказал, что введение вторичных санкций против Индии, которая является крупным покупателем у России, является действием, которое стоит России сотни миллиардов долларов, и намекнул на возможные следующие санкции.
- Кроме этого, ранее Трамп заявил, что разочарован Владимиром Путиным. Он добавил, что война в Украине не имеет смысла и не началась бы, если бы он был президентом. А также заметил, что если ничего не получится относительно ее урегулирования, то Штаты займут другую позицию в отношении России.