3 вересня, 20:23
Це нелегка справа, – Трамп прокоментував завершення війни в Україні
Основні тези
- Трамп заявив, що завершення війни в Україні є нелегкою справою, хоча спочатку думав, що це буде простіше.
- Він зазначив, що війна є непередбачуваною, і підкреслив, що російські війська повільно просуваються, продовжуючи бомбардування українських територій.
Президент США Дональд Трамп висловився про війну Росії проти України. Зокрема, він заявив, що її завершення є нелегкою справою.
Таку заяву американський лідер зробив 3 вересня під час спілкування з журналістами в Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал.
Що сказав Трамп про війну в Україні?
За словами Трампа, він думав, що вторгнення Росії в Україну буде простіше завершити. Президент США додав, що війна – справа нелегка і непередбачувана, але "це буде зроблено".
Водночас Трамп зауважив, що така війна відбувається вперше з часів Другої світової. Він підкреслив, що російські війська просуваються по сантиметру, але продовжують бомбити українські території та вбивати усіх.
Заяви Трамп про війну в Україні: коротко про головне
- Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін знає його позицію щодо війни в Україні. Він зазначив, що якщо буде незадоволеним рішенням диктатора, громадськість про це дізнається.
- Президент США сказав, що запровадження вторинних санкцій проти Індії, яка є великим покупцем у Росії, є дією, що коштує Росії сотні мільярдів доларів, і натякнув на можливі наступні санкції.
- Окрім цього, раніше Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним. Він додав, що війна в Україні не має сенсу і не почалася б, якби він був президентом. А також зауважив, що якщо нічого не вийде стосовно її врегулювання, то Штати займуть іншу позицію щодо Росії.