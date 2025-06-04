Обсудили удары по аэродромам: Трамп провел разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в среду, 4 июня, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди всего обсудили Иран и Украину.

В частности, недавнюю украинскую атаку на военные аэродромы России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию американского президента в соцсети Truth Social.

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О чем говорили Путин и Трамп

Дональд Трамп сообщил, что завершил разговор с Владимиром Путиным, он длился примерно 1 час и 15 минут. Они обсудили недавнюю атаку Украины на военные аэродромы России, осуществленную в рамках операции "Паутина", а также другие удары с обеих сторон.

Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин решительно заявил, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы,

– заявил американский президент.

Кроме вышеупомянутого, Трамп и Путин обсудили вопрос ядерной программы Ирана, и тот факт, что время для принятия Тегераном решения по этому поводу истекает. По его словам, он сообщил диктатору, что Иран не могу получить ядерное оружие, и тот якобы с ним согласился.

"Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь быстро закрыть этот вопрос. По моему мнению, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в очень короткий промежуток времени", – резюмировал он.

Что известно об украинской операции