Обсудили удары по аэродромам: Трамп провел разговор с Путиным
- Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным украинскую атаку на российские военные аэродромы в рамках операции "Паутина".
- Они также обсудили вопросы ядерной программы Ирана, при этом Путин якобы предложил принять участие в переговорах с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп в среду, 4 июня, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди всего обсудили Иран и Украину.
В частности, недавнюю украинскую атаку на военные аэродромы России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию американского президента в соцсети Truth Social.
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О чем говорили Путин и Трамп
Дональд Трамп сообщил, что завершил разговор с Владимиром Путиным, он длился примерно 1 час и 15 минут. Они обсудили недавнюю атаку Украины на военные аэродромы России, осуществленную в рамках операции "Паутина", а также другие удары с обеих сторон.
Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин решительно заявил, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы,
– заявил американский президент.
Кроме вышеупомянутого, Трамп и Путин обсудили вопрос ядерной программы Ирана, и тот факт, что время для принятия Тегераном решения по этому поводу истекает. По его словам, он сообщил диктатору, что Иран не могу получить ядерное оружие, и тот якобы с ним согласился.
"Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь быстро закрыть этот вопрос. По моему мнению, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в очень короткий промежуток времени", – резюмировал он.
Что известно об украинской операции
- Служба безопасности Украины 1 июня провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению 4 военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется авиация агрессора.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Задачу по уничтожению вражеских бомбардировщиков поставил президент.
- Спецоперацию "Паутина" готовили больше 1,5 года. Василий Малюк возглавлял рабочую команду. Дроны СБУ отработали цели сразу на 4 военных аэродромах России – "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
- В течение 18 месяцев в Россию ввозили грузовики и контейнеры, замаскированные под хозяйственные постройки, внутри которых были квадрокоптеры со взрывчаткой. Когда настал момент – крыши открылись, и дроны поднялись в воздух.