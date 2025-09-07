В прошлом Дональд Трамп имел близкие отношения с американским финансистом Джеффри Эпштейном, позже осужденным за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Из-за этого президента США неоднократно обвиняли в причастности к преступлениям его бывшего товарища.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сделал в эфире CNN заявление относительно связей Трампа и Эпштейна, передает 24 Канал со ссылкой на Telegraph.

Что сказал Джонсон об отношениях Трампа и Эпштейна?

Республиканец отметил, что Дональд Трамп был информатором ФБР по Джеффри Эпштейна.

Спикер Палаты представителей отметил, что Трамп выгнал Эпштейна из своего имения в Мар-а-Лаго после того, как узнал об обвинениях в адрес бизнесмена. Позже, как утверждает Джонсон, американский президент начал сотрудничать с Федеральным бюро расследований, чтобы помочь им в деле Эпштейна.

Такое объяснение республиканец дал после того, как журналисты спросили его о неоднократных утверждениях Трампа, что скандал вокруг Эпштейна, который преследует его вторую президентскую кампанию, является якобы "вымышленной демократами ложью".

Джонсон объяснил, что Трамп называет ложью обвинения в его собственный адрес со стороны демократов. В то же время он не отрицал преступления, которые совершил Эпштейн.

Что известно о скандале с Джеффри Эпштейном?