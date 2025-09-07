Трамп був інформатором ФБР, – Майк Джонсон навів нові деталі справи Епштейна
- Майк Джонсон заявив, що Дональд Трамп був інформатором ФБР у справі Джеффрі Епштейна.
- Трамп нібито вигнав Епштейна зі свого маєтку в Мар-а-Лаго, коли дізнався про звинувачення на його адресу.
У минулому Дональд Трамп мав близькі стосунки із американським фінансистом Джеффрі Епштейном, пізніше засудженим за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Через це президента США неодноразово звинувачували у причетності до злочинів його колишнього товариша.
Спікер Палати представників Майк Джонсон зробив в ефірі CNN заяву щодо зв'язків Трампа і Епштейна, передає 24 Канал із посиланням на Telegraph.
Що сказав Джонсон про відносини Трампа і Епштейна?
Республіканець наголосив, що Дональд Трамп був інформатором ФБР щодо Джеффрі Епштейна.
Спікер Палати представників зауважив, що Трамп вигнав Епштейна зі свого маєтку в Мар-а-Лаго після того, як дізнався про звинувачення на адресу бізнесмена. Пізніше, як стверджує Джонсон, американський президент почав співпрацювати з Федеральним бюро розслідувань, аби допомогти їм у справі Епштейна.
Таке пояснення республіканець дав після того, як журналісти запитали його про неодноразові твердження Трампа, що скандал навколо Епштейна, який переслідує його другу президентську кампанію, є нібито "вигаданою демократами брехнею".
Джонсон пояснив, що Трамп називає брехнею звинувачення на його власну адресу з боку демократів. Водночас він не заперечував злочини, які скоїв Епштейн.
Що відомо про скандал із Джеффрі Епштейном?
- Джеффрі Епштейн – американський фінансист, якого звинувачували у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Його зв'язки з політиками, знаменитостями та елітою спричинили масштабний скандал. У 2019 році Епштейн помер у тюрмі. Офіційна версія – самогубство.
- Дональд Трамп мав у минулому стосунки з Епштейном, але згодом дистанціювався. Після смерті Епштейна тема "списку клієнтів" стала популярною серед конспірологів, особливо в русі MAGA та серед прихильників QAnon. Вони вважають, що існує таємний список відомих людей, які були причетні до злочинів Епштейна.
- У 2025 році Мін'юст США офіційно заявив, що жодного "секретного списку" не існує і не знайдено доказів змови. Це викликало розчарування та гнів у частини MAGA-спільноти, навіть попри спроби Трампа залагодити ситуацію.
- Коли у липні між Ілоном Маском і Дональдом Трампом спалахнув скандал, мільярдер заявив, що президент США фігурує у файлах Епштейна. Файли Епштейна – неофіційна назва документів, свідчень, судових матеріалів та журналістських розслідувань щодо Джеффрі Епштейном. У 2024 – 2025 роках розсекретили тисячі сторінок з судових справ: свідчення жертв, імена фігурантів справи, показання про сексуальну експлуатацію, листування та фінансові документи.
- Наразі немає прямих доказів, що Трамп був залучений у злочини Епштейна, але його близькість до нього в минулому викликає запитання, особливо серед критиків.