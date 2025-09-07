Спікер Палати представників Майк Джонсон зробив в ефірі CNN заяву щодо зв'язків Трампа і Епштейна, передає 24 Канал із посиланням на Telegraph.

Що сказав Джонсон про відносини Трампа і Епштейна?

Республіканець наголосив, що Дональд Трамп був інформатором ФБР щодо Джеффрі Епштейна.

Спікер Палати представників зауважив, що Трамп вигнав Епштейна зі свого маєтку в Мар-а-Лаго після того, як дізнався про звинувачення на адресу бізнесмена. Пізніше, як стверджує Джонсон, американський президент почав співпрацювати з Федеральним бюро розслідувань, аби допомогти їм у справі Епштейна.

Таке пояснення республіканець дав після того, як журналісти запитали його про неодноразові твердження Трампа, що скандал навколо Епштейна, який переслідує його другу президентську кампанію, є нібито "вигаданою демократами брехнею".

Джонсон пояснив, що Трамп називає брехнею звинувачення на його власну адресу з боку демократів. Водночас він не заперечував злочини, які скоїв Епштейн.

Що відомо про скандал із Джеффрі Епштейном?