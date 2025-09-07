Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сделал в эфире CNN заявление относительно связей Трампа и Эпштейна, передает 24 Канал со ссылкой на Telegraph.
Что сказал Джонсон об отношениях Трампа и Эпштейна?
Республиканец отметил, что Дональд Трамп был информатором ФБР по Джеффри Эпштейна.
Спикер Палаты представителей отметил, что Трамп выгнал Эпштейна из своего имения в Мар-а-Лаго после того, как узнал об обвинениях в адрес бизнесмена. Позже, как утверждает Джонсон, американский президент начал сотрудничать с Федеральным бюро расследований, чтобы помочь им в деле Эпштейна.
Такое объяснение республиканец дал после того, как журналисты спросили его о неоднократных утверждениях Трампа, что скандал вокруг Эпштейна, который преследует его вторую президентскую кампанию, является якобы "вымышленной демократами ложью".
Джонсон объяснил, что Трамп называет ложью обвинения в его собственный адрес со стороны демократов. В то же время он не отрицал преступления, которые совершил Эпштейн.
Что известно о скандале с Джеффри Эпштейном?
- Джеффри Эпштейн – американский финансист, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его связи с политиками, знаменитостями и элитой вызвали масштабный скандал. В 2019 году Эпштейн умер в тюрьме. Официальная версия – самоубийство.
- Дональд Трамп имел в прошлом отношения с Эпштейном, но впоследствии дистанцировался. После смерти Эпштейна тема "списка клиентов" стала популярной среди конспирологов, особенно в движении MAGA и среди сторонников QAnon. Они считают, что существует тайный список известных людей, которые были причастны к преступлениям Эпштейна.
- В 2025 году Минюст США официально заявил, что никакого "секретного списка" не существует и не найдено доказательств заговора. Это вызвало разочарование и гнев у части MAGA-сообщества, даже несмотря на попытки Трампа уладить ситуацию.
- Когда в июле между Илоном Маском и Дональдом Трампом вспыхнул скандал, миллиардер заявил, что президент США фигурирует в файлах Эпштейна. Файлы Эпштейна – неофициальное название документов, свидетельств, судебных материалов и журналистских расследований в отношении Джеффри Эпштейна. В 2024 – 2025 годах рассекретили тысячи страниц из судебных дел: показания жертв, имена фигурантов дела, показания о сексуальной эксплуатации, переписки и финансовые документы.
- Пока нет прямых доказательств, что Трамп был вовлечен в преступления Эпштейна, но его близость к нему в прошлом вызывает вопросы, особенно среди критиков.