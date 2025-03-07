Трамп раскритиковал договор США с Японией по безопасности: в Токио отреагировали

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американо-японский договор о безопасности. Он заявил, что соглашение создает дисбаланс в обязательствах сторон.

По словам Трампа, США должны защищать Японию, тогда как Токио не предоставляет аналогичных гарантий безопасности для Вашингтона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что Трампа не удовлетворяет в соглашении с Японией

Президент США Дональд Трамп отметил, что соглашение по безопасности с Японией предусматривает обязательства США защищать Японию, в то время как перед Токио такие обязательства не стоят.

У нас замечательные отношения с Японией, но у нас с Японией интересное соглашение о том, что мы должны защищать их, но они не должны защищать нас,

– подчеркнул Трамп.

Также он отметил, что Япония получает экономические выгоды от торгового сотрудничества с США.

"И, кстати, они зарабатывают благодаря нам много денег в экономическом плане", – добавил президент.

Недовольство Трампа договором может вызвать опасения в Японии из-за того, что президент США в конце концов может инициировать заключение нового соглашения по безопасности или торговой сделки с Токио. До сих пор Японии удавалось избегать недовольства Трампа. Впрочем, профицит торгового баланса Японии относительно США, вероятно, будет оставаться источником раздражения для американского президента.

Во время своего первого срока Трамп уже размышлял над тем, чтобы выйти из этого соглашения.

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба ответил на заявления Трампа, подчеркнув, что Япония предоставляет американским военным доступ к своим базам.

Наши отношения – это не просто отношения, где США в одностороннем порядке защищают Японию, а Япония в одностороннем порядке находится под защитой США,

– сказал он

"Мы абсолютно уверены, что США используют все свои возможности, включая ядерный потенциал, для выполнения своих обязательств по японско-американскому договору о безопасности", – добавил он.

Хаяши также коснулся отдельного закона, который интерпретирует правила самообороны Японии как такие, применяемые к "коллективной самообороне", заявив, что это позволяет Японии и США "беспрепятственно помогать друг другу в любой ситуации с целью защиты Японии".

Представитель правительства Японии Йошимаса Хаяши также подтвердил, что союз с Вашингтоном остается основой национальной безопасности. Он отметил, что Япония выделила 2,9 миллиарда долларов на содержание американских военных баз, хотя ранее Трамп требовал увеличить этот вклад до 8 миллиардов.

Американо-японский договор о безопасности, заключен в 1951 году и пересмотрен в 1960-м, позволяет США размещать войска на территории Японии в обмен на гарантии ее защиты.

Договор был подписан как часть стратегического интереса США в сохранении плацдарма возле коммунистического блока в Азии. Ситуация с безопасностью в регионе становится все более напряженной из-за военных амбиций Китая и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, поэтому договор с Японией вполне актуален.

В конституции Японии есть пацифистский пункт, который фактически запрещает стране участвовать во "внешних конфликтах", но десять лет назад премьер-министр страны Синдзо Абэ ослабил ограничения, чтобы позволить японским военным помогать защищать союзников, когда они подвергаются нападению вблизи Японии.