Трамп рассказал, почему на его встречу с Путиным на Аляске не пригласили Зеленского

15 августа на Аляске планируется встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Американский лидер объяснил, почему там не будет Зеленского.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в Белом доме.

Смотрите также "Россияне были бы в Киеве через 4 часа, если бы ехали по шоссе": Трамп шокировал новым заявлением

Почему Зеленского не будет на встрече на Аляске?

По словам Трампа, Владимира Зеленского не пригласили на саммит на Аляске, потому что тот "бывал на многих встречах три с половиной года – и ничего не произошло".

Дональд Трамп также сказал, что ожидает, что его встреча с Путиным может быть "хорошей", а может "и не быть".

Произойдет одно из двух: будет хорошая встреча, мы сделаем шаг вперед, или будет плохая встреча. Я бы хотел видеть прекращение огня очень быстро, я бы хотел немедленно, но я бы хотел видеть его очень быстро,

– сказал он.

В то же время американский президент заверил, что, в конце концов, он "сведет Путина и Зеленского в одной комнате". Он прокомментировал потенциальную встречу так: "Я буду там, если им это нужно".

Отдельный акцент во время своего выступления политик сделал на территориальном вопросе. Он сказал, что США попытаются вернуть Украине некоторые важные оккупированных территорий.